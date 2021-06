L'Empordà ha viscut la primera nit tropical amb unes temperatures mínimes molt altes. Per tant, en localitats alt-empordaneses ha estat complicat dormir arran dels alts valors.

La temperatura més alta s'ha registrat al municipi de Roses, amb 24,7 graus de mínima. En termes meteorològics, una nit tropical significa que el termòmetre no baixa de 20 graus en les hores de més fresca. En molts punts de l'Alt Empordà, la tramuntana ha fet acte de presència i això ha fet escalfar l'aire i per tant, han pujat els registres.

Els registres tropicals de la província s'han centrat a l'Alt Empordà, aquestes quatre són les mínimes més elevades que hi ha hagut, segons les dades de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya:

Roses: 24,7 ºC

Navata: 23,8 ºC

Portbou: 22,6 ºC

Cabanes: 21,2

La resta de localitats gironines que no han tingut una nit tropical, els registres han estat molt més baixos. Destaquen els 15,6ªC d'Anglès o els 15,9ºC de Banyoles. A Girona ciutat, segons les dades del Meteocat, hi ha hagut una mínima d'11,9 ºC.

Temperatures elevades el matí

A l'Empordà i ja en moltes comarques de la província, les màximes s'estan elevant per moments. A les deu del matí, hi ha temperatures que superen els 29 graus com a Roses (29,3 ºC). De fet a l'Alt Empordà, gràcies a la tramuntana, els registres ja es mouen entre els 27 i 29 graus. Cal destacar els 29,5ºC de Castelló d'Empúries.

A la resta de la demarcació, ja se superen els 25 graus en punts de la plana i del litoral. Cal destacar els 26,7ºC de Castell d'Aro o els 26,2 de Fornells de la Selva.

Aquestes màximes es preveu que s'elevin fins als 31 graus a la major part de la província al llarg del dia, quan hi hagi el pic més elevat de temperatura. Pe tant, els més valents podran anar a la platja i remullar-se, perquè l'ambient comença a anticipar l'estiu, que arribarà en els pròxims dies.

Alerta per tempestes

A partir del migdia hi ha vigent un avís de fortes tempestes al Ripollès i la Garrotxa. Estan previstes entre les dotze i les sis de la tarda. Segons la previsió del Meteocat es poden acumular 30 litres en 20 minuts.