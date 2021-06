Robatori amb destrosses en un supermercat de les Preses. Els lladres van destrossar una de les vidrieres de l’establiment a cop de llambordes i se’n van emportar diversos productes. Un botí que està valorat en uns 360 euros. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Olot estan investigant el cas i busquen els delinqüents.

El succés es va produir la nit de dissabte a diumenge i els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís d’un ciutadà que alertava de les destrosses que havia patit l’establiment. Tenia dos forats en una de les vidrieres causats per l’impacte de llambordes.

Arran dels fets s’hi van desplaçar els agents i van confirmar el robatori. La policia científica també va prendre mostres de l’escenari i va fer la inspecció ocular. Com que es tracta d’un supermercat de grans dimensions, també hi ha càmeres de vigilància i podrien ser claus a l’hora d’identificar els lladres.

Aquest supermercat es troba a peu de la carretera C-152 i en una àrea industrial, una zona on alguns caps de setmana hi ha hagut botellons. Els productes que els lladres es van emportar podrien ben servir per haver-ne realitzat algun o, almenys, algun tipus de «festa».

I és que els assaltants es van emportar productes d’alimentació: bosses patates xips, cerveses, refrescos i també 24 ampolles de begudes alcohòliques, bàsicament licors, com són ratafia, ginebra o whisky. De la resta de productes de l’establiment no en van tocar cap, tot i que n’hi havia de molt més alt valor. Uns productes, per tant, que en cas de venda a un suposat mercat negre serien molt més productius. En canvi, el botí que es van emportar estaria valorat en poc més de 350 euros.

A partir de la denúncia feta per l’establiment comercial aquesta setmana i amb les proves que tenen els Mossos d’Esquadra d’Olot, els investigadors es troben treballant per resoldre el cas. De moment no consten detencions pels fets. El lloc on està ubicat aquest supermercat també és de fàcil fugida per als lladres, ja que tenen la rotonda que porta cap als túnels de Bracons ben a prop i també la carretera que porta cap a Girona o Olot.