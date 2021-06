El semàfor ambre amb què el Regne Unit va qualificar la destinació turística espanyola la setmana passada, ha fet molt mal a la Costa Brava, on el turisme britànic és el seu segon mercat estranger, i en especial a Lloret de Mar, destinació predilecta dels grans operadors. Hotelers catalans, el mateix Patronat de Turisme i fins i tot els operadors britànics, reclamen més claredat per part del govern de Boris Johnson.

S’esperava que la setmana passada Espanya passés a formar part de la llista verda de destinacions segures, però no va ser així i ara toca esperar que hi passi en la pròxima revisió, que no serà fins al 21 de juny, i es començarà a aplicar el 28. Això significa que el juny es pot donar ja per perdut pel que fa al mercat britànic, i veurem què passa de cara al juliol. Cal remarcar que encara que a final de mes s’obri la porta al turisme britànic, els turoperadors necessiten un temps per reactivar-se, ja que tenen tota la part logística, operativa i comercial per gestionar. La temporada es va escurçant.

Qualificar una destinació amb el semàfor ambre no prohibeix anar-hi, però les mesures que el govern britànic exigeix als viatgers són tantes, que en la pràctica és gairebé el mateix. Si, per exemple, un britànic volgués viatjar ara mateix a Lloret, està obligat a: realitzar abans de tornar un test de covid que doni negatiu, passar deu dies d’autoconfinament a casa al retorn, fer-se dos PCRs al retorn en el segon i vuitè dia (han de reservar-se i pagar-se abans de viatjar a Anglaterra), i completar un formulari de localització de passatgers. Això, deixant de banda que la recomanació oficial és: «No hauria de viatjar a països o territoris de la llista ambre».

Els turoperadors necessiten un temps per organitzar-se, no depenen només que hi hagi avions Jaume Dulsat - Alcalde de Lloret de Mar

Passar a formar part de la llista «verda» suposa que només es requereix PCR per entrar al Regne Unit, mentre que els viatgers britànics cap a Espanya només han d’omplir el formulari.

De fet, només un grapat de destins es mantenen en la llista verda de el Semàfor COVID del Regne Unit, als quals es pot viatjar sense necessitat de fer quarantena al retorn: Austràlia, Brunei, Falkland Islands, Feroe, Gibraltar, Islàndia, Israel i Nova Zelanda. El sector turístic britànic va reaccionat amb estupor davant el fet que no s’hagués ampliat aquesta llista amb destinacions com ara Balears i que fins i tot se n’expulsés a Portugal. Els mateixos experts anglesos van advertir que l’executiu de Boris Johnson està creant «confusió» i «caos.

Segons recollia Hosteltur, l’expert turístic Paul Charles, fundador de l’agència de màrqueting The PC Agency, afirmava que el govern britànic no ha sabut o volgut explicar el perquè de la seva decisió de no agregar cap país a la llista verda. Una decisió que, segons afegia, «amenaçarà encara més a desenes de milers de llocs de treball en l’aviació i el sector turístic, i que danyarà encara més la confiança del consumidor».

Segons defensa Paul Charles, «les dades mostren que diversos països haurien d’haver passat a llista verda, per la qual cosa la decisió del govern desafia la lògica. L’estiu està sent aixafat per una política de la por». Entre aquests, probablement hi hagi Espanya i, per tant, la Costa Brava.

Al Patronat, «expectants»

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, conscient que el britànic és un els mercats més importants de la zona, és d’estar «expectants pel que passi al Regne Unit, necessitem més claredat per part del govern per poder activar les campanyes de comunicació, promoció i comercialització en aquest mercat». Des del Patronat, remarquen que «la destinació està a punt» i assenyalen que «un de cada tres turistes britànics que arriben a la Costa Brava, trien Lloret de Mar com a destinació principal en les seves vacances».

A l’Aeroport Girona-Costa Brava, Ryanair (London-Stansted) ja ha començat a operar. La setmana vinent, segons AENA, hi ha programat activar connexions amb Lutton, East Middlands, Bristol, Liverpool, Edimburg, Bournemouth, tot i que poden ser reprogramats en qualsevol moment. Es preveu que Jet2 (amb la seva agència Jet2Holidays) ho faci a principis de juliol.

Ens cal més claredat per part del govern britànic, per activar les campanyes de promoció Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Kate McWilliams, de la agencia de comunicació Lotus, es mostrava també dura amb el govern de Johnson: «És extremadament decebedor veure que sembla que hem tornat als caòtics missatges intermitents del Govern que vam sofrir l’any passat amb els corredors aeris. Això és una burla total al treball que ha realitzat la indústria turística mitjançant el Global Travel Taskforce per a crear un full de ruta per al reinici del turisme, i segurament això serà l’últim clau en el taüt del turisme per a l’estiu de 2021».

Malestar entre els experts anglesos i els espanyols, descontent entre els turoperadors i entre el sector turístic català. Altra cosa no, però els semàfors de Johnson creen consens.