El nou president del PP, Jaume Veray, ha recuperat el figuerenc Diego Borrego per formar part de la nova direcció provincial del partit, com a responsable d’organització. Borrego va ser apartat de la direcció del partit a Figueres quan va ser investigat per un pressumpte delicte relacionat amb la tinença d’imatges de menors, tot i que la causa va ser arxivada. L’any 2019 no va anar a la candidatura de les municipals a la capital alt-empordanesa -que va estar liderada per la fins ara presidenta provincial, Maria Àngels Olmedo-, i quan els populars no van aconseguir cap regidor, va sortir públicament a postular-se com a president local a Figueres. Ara, formarà part de la direcció provincial del partit, encapçalada per Veray i amb Daniel Ruiz com a secretari general.

La direcció provincial del PP es completa amb Àngela Domènech com a responsable de Comunicació, Julià Carpintero (president de la junta local del partit a Salt) com a responsable Territorial i Electoral i Carme Vicens com a responsable de Participació i de l’Afiliat. Com a vocals exerciran el blanenc Salvador Tordera (que, com Veray, va dimitir de l’antiga direcció d’Olmedo per discrepàncies en la gestió), Joan Solés, Júlia Sala, Manel Escobar i Eli Cortés.

En un comunicat, el PP gironí afirma que la nova direcció «inicia una nova etapa carregada d’optimisme, molt centrada en la unitat la disciplina i la dinamització». Segons indiquen, es tracta d’una nova estructura que «ha estat dissenyada per garantir la implantació territorial amb la vista posada en les eleccions municipals de 2023». Així doncs, afirmen que el seu objectiu principal és «donar impuls i força al PP a la demarcació».