El Club Natació Olot ha signat el contracte amb els autors del projecte guanyador del concurs d’idees per a l’execució de la 2a fase de les obres de reforma i ampliació del Club. «Fluvià» és el projecte guanyador de l’arquitecte Jordi Farrando, i que permetrà gaudir als socis d’uns espais moderns i actuals pels pròxims 50 anys. Els següents passos a seguir és iniciar la redacció del projecte bàsic i executiu per tal que en uns mesos, es puguin presentar les ofertes i iniciar les obres durant el final d’aquest any 2021. Està previst que les obres puguin durar entre 10 i 12 mesos. Un dels requisits durant aquest concurs de selecció del projecte és que el soci pugui fer esport amb les mínimes afectacions mentre duri el procés de les obres.