El conductor d’una furgoneta que anava molt begut va causar danys aquest dimecres a la nit en dos vehicles aparcats a Salt i després dels fets va fugir del lloc. L’home ha acabat denunciat pels fets i la Policia Local l’investiga per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit, per anar sota l’efecte de begudes alcohòliques. L’investigat és un veí de Salt i de nacionalitat marroquina.

El succés va tenir lloc cap a un quart d’onze de la nit, a l’altura de l’avinguda dels Països Catalans, darrere de l’estació Jove. El conductor es va estampar contra dos vehicles estacionats al carrer mentre circulava per aquesta cèntrica via de la població. Malgrat l’accident de trànsit, l’home va seguir al volant i circulant. En aquell moment, dues agents de la Policia Local que estaven fora de servei van veure el que succeïa i ràpidament van alertar els seus companys. Gràcies a les dades recollides per les agents, van poder localitzar poc després el conductor, que es trobava al pàrquing de la Farga. En identificar-lo, els agents van veure que presentava signes evidents d’anar molt begut. Li van realitzar la prova d’alcoholèmia i va donar positiu. Concretament, 1,60 mg/litre d’aire expirat, el que representa sextuplicar que la taxa màxima permesa.