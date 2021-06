La Diputació de Girona destinarà gairebé 300.000 euros per subvencionar projectes de conservació del patrimoni natural a les comarques gironines. La meitat d’aquest import, més de 150.000 euros, es repartirà entre disset ajuntaments de la demarcació. Concretament, aniran a parar a projectes localitzats a les comarques del Pla de l’Estany, la Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà. Les ajudes permetran als consistoris executar actuacions per eliminar flora exòtica invasora o bé regular l’ús públic d’espais protegits. L’altra meitat -és a dir, 144.000 euros- aniran a parar a sis consorcis que gestionen espais d’interès natural gironins, com les Gavarres, l’Alta Garrotxa o l’estany de Banyoles.

Aquest 2021, les ajudes als ajuntaments s’han incrementat en gairebé 30.000 euros. Els beneficiaris són Banyoles, Blanes, Cadaqués, l’Escala, Fontcoberta, Hostalric, Palafrugell, Palau-saverdera, Pau, Porqueres, Riudarenes, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Hilari, Santa Cristina, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar.