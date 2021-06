Més de tres-cents investigadors i investigadores, professionals del sector i responsables de formular polítiques públiques d’una vintena de països d’arreu del món participaran del 14 al 18 de juny, de manera virtual, en dos grans congressos internacionals que han coorganitzat Dipsalut, l’organisme de salut pública de la Diputació de Girona, i la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona (UdG). Concretament, del 14 al 16 de juny, tindrà lloc l’11è Congrés Europeu de Promoció de la Salut, i els dies 17 i 18 de juny, la 6a Conferència Internacional de Salutogènesi.

Entre els ponents destaquen Ilona Kickbusch, promotora del concepte de salut global; membres de l’Organització Mundial de la Salut, com Faten Ben Abdelaziz o Didier Jourdan; Stephan van den Broucke, vicepresident de la Unió Internacional de Promoció de la Salut i Educació per a la Salut; Elia Díez, metgessa de l’Agència de Salut Pública de Barcelona i referent del programa de salut als barris; Carme Cabezas, secretària general de Salut Pública de la Generalitat; Rafael Cofiño, metge especialitzat en salut comunitària i director general de salut pública a la Consejería de Salud de Asturias; o Jennie Popay, membre de la NIHR School for Public Health Research, especialitzada en recerca sobre els determinants socials de la salut i l’equitat en salut.