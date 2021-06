Un 45% dels residus que es troben a les zones de ribera més properes als rius Besòs, Ter, Tordera i Fluvià són plàstics, i d'aquests el 80% són d'un sol ús, principalment bosses, embolcalls de menjar i tovalloletes higièniques. La majoria de residus és probable que provinguin de les poblacions properes i dels visitants al riu. Aquestes són algunes de les conclusions que es desprenen dels mostrejos que han fet aquesta primavera uns 800 alumnes d'una vintena de centres educatius catalans, majoritàriament d'educació secundària, en el marc del projecte Pescadors de Plàstics, una iniciativa del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).

Durant aquesta primavera els estudiants han mostrejat 49 trams de riu diferents, a les conques del riu Besòs (24 trams), baix Ter (17 trams), la Tordera (6 trams) i Fluvià (2 trams). Al llarg de tots els trams mostrejats, els joves han pogut identificar un total de 110 residus flotants a l'aigua del riu, la meitat dels quals eren residus plàstics, principalment bosses i ampolles de plàstic.

Per analitzar la presència de residus a la ribera del riu, durant el mostreig es van diferenciar dues franges: una més propera a l'aigua i una altra més allunyada. A la zona més pròxima al riu, es van identificar entre tots els trams mostrejats un total de 776 residus. Tenint en compte l'àrea mostrejada, suposen 0,26 residus\/m2 i del total, un 45% eren plàstics. A la zona més allunyada del riu es van identificar fins a 986 residus, que equivalen a 0,36 residus\/m2, i es va observar que d'aquests un 46% eren plàstics. Per categories d'aquests residus, la més abundant (44%) eren plàstics d'un sol ús, seguits del vidre (12%), metalls (11%, principalment llaunes de begudes), paper (9%) i burilles de cigars (7%). Pel que fa als plàstics d'un sol ús, l'estudi destaca que sobretot es van identificar bosses de plàstic, embolcalls de menjar i tovalloletes higièniques, les quals estan compostes principalment per fibres sintètiques de plàstic.

Un projecte per aprendre el mètode científic

El projecte Pescadors de Plàstics té com a principal objectiu promoure l'ensenyament del mètode científic mitjançant l'estudi de la contaminació de residus plàstics als rius i el seu paper com a transportadors fins al mar, una problemàtica ambiental poc coneguda. El projecte proposa que siguin els mateixos estudiants els qui, treballant en coordinació amb els investigadors del CT BETA, facin un estudi científic per evidenciar aquesta problemàtica ambiental, guiats per totes les fases pròpies del mètode científic, des del plantejament de les hipòtesis fins a l'anàlisi de les dades de camp obtingudes i l'extracció de conclusions.

Els participants al projecte Pescadors de Plàstics han de tenir identificat o conèixer un tram de riu proper al centre educatiu, segur i accessible on realitzar el mostreig. Enguany, als diferents trams dels rius, cada grup d'entre 12 i 30 alumnes ha fet un únic mostreig amb el suport dels investigadors coordinadors del projecte.