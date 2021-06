L'Empresaria olotina Anna Navarro va ser guardonada ahir al vespre amb el Premí Garrotxí de l'Any 2021. Navarro va ser escollida guanyadora pel Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot (CIT) d'entre els altres dos finalistes, el pintor Enric Rubió i l'escriptor Manel Fortis.

La guardonada, que resideix a Silicon Valley des de fa 30 anys, ha treballat a les principals empreses tecnològiques i és cofundadora de diverses ONG com, per exemple, Women in Location, una entitat que dona suport a les dones en el món laboral. El desembre passat va ser nomenada la dona més influent del món en tecnologia 2020 per la revista Analytics Insight.

El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot també va premiar a l'empresa Alzamora Packaging com a Millor Iniciativa Empresarial; als Esplais de la Garrotxa com a Millor Iniciativa Social; a Lluèrnia, Associació Cultural com a Millor Iniciativa Promocional; a l'emprenedor Jordi Massegur com a Jove Promesa, i al pintor Miquel Duran com a Trajectòria Personal.

Per altra banda, el CIT també va reconèixer a tots els col·lectius assistencials que han estat a primera línia en la lluita contra la covid-19. Per això van entregar el Premi Especial a l'Hospital d'Olot, al CAP d'Olot, al SEM, a Protecció Civil, als Mossos d'Esquadra, a la Policia Municipal d'Olot, als Bombers d'Olot i als Voluntaris de Protecció Civil. Tampoc van oblidar a les onze residències geriàtriques de la comarca, i van homenatjar i recordar a les víctimes i a totes les persones que hi treballen. El diploma el va recollir el director de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Josep Maria Padrosa.