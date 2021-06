La Policia Municipal d’Olot ha estrenat una aplicació mòbil, M7 Citizen Security, per contactar directament amb la ciutadania. Es tracta d’una eina en què els veïns poden prémer un botó vermell digital i escollir si volen trucar a la policia o enviar un avís per a una emergència. La policia rebrà l’avís amb la geolocalització i, d’aquesta manera, podrà enviar una patrulla directament al lloc dels fets. Una altra de les opcions que permet l’aplicació és que els usuaris puguin activar una alerta preventiva per si marxen d’excursió o surten de festa. Si al cap de cinc hores l’usuari no l’ha desactivat, saltarà l’alarma i avisarà o bé a un familiar o bé a la policia municipal.

A més, el canal serà «bidireccional» i permetrà a la Policia Municipal avisar la ciutadania de determinats esdeveniments. Per exemple, podran avisar de carrers tallats, d’accidents de trànsit i retencions o de successos diversos que fins ara notifiquen per les xarxes socials i els mitjans de comunicació.