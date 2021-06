Els tres parcs aquàtics de la Costa Brava arrenquen temporada amb l'objectiu d'acostar-se a les xifres prepandèmia. Això sí, confiant d'entrada en el turista de proximitat davant la incertesa que encara plana amb els mercats estrangers arran de la covid-19 (sobretot, el britànic). Aquest dijous ja va obrir l'Aquabrava de Roses (Alt Empordà), i avui ho fan l'Aquadiver de Platja d'Aro (Baix Empordà) i el Waterworld de Lloret de Mar (Selva). Tan sols aquest divendres en aquest darrer ja han venut un miler d'entrades. Sobretot, a grups d'estudiants que hi fan la sortida de final de curs. Aforaments al 50%, gel hidroalcohòlic i mantenir distàncies a les cues –a l'aigua, no hi ha mascaretes- són els protocols de seguretat que cal complir.

Dels vuit parcs aquàtics que hi ha a Catalunya, els tres de la Costa Brava són els primers que engeguen temporada. Ahir ho va fer l'Aquabrava de Roses, i avui s'hi han sumat els dos propietat de Parcs Aquàtics de la Costa Brava (l'Aquadiver i el Waterworld). La resta del país tenen previst obrir al llarg de les pròximes setmanes, fins a principis de juliol. A Lloret de Mar, aquest divendres ja han venut un miler d'entrades. Sobretot, la majoria a grups d'estudiants d'institut que passen uns dies al municipi arran del final de curs. Però entre els qui avui baixen pels tobogans o neden a les piscines, també hi ha famílies, grups d'amics i –fins i tot- algun estranger.

El director general de Parcs Aquàtics de la Costa Brava, Julià López-Arenas, confia que aquesta temporada no sigui "com el desastre" de la passada (en què la facturació els va arribar a caure fins a un 70%). López-Arenas espera que l'avenç de la vacunació i el relaxament de mesures ajudi a apropar-se a les xifres prepandèmia. Tot i que ja alerta que, depèn de com, encara s'hi estarà lluny. "El 2019, entre l'Aquadiver i el Waterworld ens vam moure en uns 300.000 visitants; aquest any, esperem situar-nos en uns 225.000 o 230.000", indica. "De totes maneres, aquestes són encara previsions molt inicials, perquè caldrà veure com responen tant el turista de proximitat com l'estranger", hi afegeix el director general.

Turista de proximitat i incertesa

De moment, els parcs aquàtics confien en el turista de proximitat. López-Arenas explica que, en el cas de l'Aquadiver són "raonablement optimistes" i esperen "apropar-se força" a les xifres prepandèmia. Perquè a la Costa Brava Centre el turista català i espanyol hi té més tirada, "solen anar a càmpings i són més receptius a atraccions d'aquesta mena". Pel que fa a Lloret de Mar, però, el director general diu que aquí hi ha "més incertesa". Entre d'altres, perquè aquesta és una destinació que depèn molt del turista estranger, i les incògnites que encara hi ha de cara a l'estiu (sobretot, amb els britànics), porten López-Arenas a dir que "es fa difícil pensar que ens acostarem a la normalitat".

50% d'aforament i desinfeccions

Els parcs aquàtics reobren al 50% d'aforament i extremant la neteja i desinfecció dels espais comuns i el material (com barques i flotadors). "Sí que és veritat, però, que com que tenim molta superfície a l'aire lliure, això ens permet garantir que l'activitat és segura i que es guarden les distàncies de seguretat a les cues", diu el director general de Parcs Aquàtics de la Costa Brava. Avui, a l'Aquadiver s'han venut 250 entrades. Per a aquest cap de setmana, però, López-Arenas diu que les previsions són bones. Perquè es faran descomptes en les entrades, i també jornades especials (dirigides a clubs esportius o entitats, entre d'altres).

Entre els estudiants que avui han anat al Waterworld de Lloret hi havia un grup de l'INS Gabriel Ferrater de Reus. Han vingut a passar quatre dies a Lloret de Mar per celebrar el final de curs. "No penso sortir de l'aigua en tot el dia; després de tants mesos de monotonia amb la covid, està bé sortir i passar-ho bé una estona", explica un alumne, Dídac Sabatié. "L'estiu passat no va ser massa divertit perquè no ens vam poder ajuntar massa; em fa molta il·lusió ser aquí després de molts dies sense poder fer activitats", hi afegeix un altre estudiant, Alan Hernández. "Molts instituts no han fet res, però nosaltres estem agraïdes d'haver pogut venir a Lloret de Mar; estem fent moltes activitats diferents, i ens agrada molt", diuen dues alumnes més del mateix institut, Diana Diagni i Bet Domínguez.

Nova zona infantil

Aquadiver i Waterworld sumen 260 treballadors (dels quals, 140 treballen a Lloret i la resta, a Platja d'Aro). El parc aquàtic del Baix Empordà, precisament, enceta temporada inaugurant una nova zona infantil i familiar, que ha suposat una inversió de 600.000 euros. I per al de Lloret de Mar, la companyia abans de la pandèmia ja va adquirir una finca de 8.000 metres quadrats per ampliar el parc. "Es farà amb una gran zona infantil i familiar i una mega atracció emblemàtica; calculem enllestir-ho entre els anys 2023 i 2024", diu Julià López-Arenas. L'ampliació suposarà una inversió que voltarà els 4 milions d'euros