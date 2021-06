Salut continua avançant en la vacunació massiva contra la covid-19 i ahir mateix la va obrir a les persones nascudes entre 1977 i 1981. Persones de 40 a 44 anys ja poden demanar hora per vacunar-se a punts massius o a centres d’atenció primària, tot i que paral·lelament també s’aniran enviant SMS de convocatòria de manera progressiva. Aquestes persones se sumen, per tant, a les que tenen entre 45 i 49 anys, que es poden vacunar des de fa uns dies.

En la roda de premsa setmanal sobre el procés de vacunació a Catalunya, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va fer una crida a les persones incloses en aquestes franges d’edat a vacunar-se, en tant que «estem veient persones d’aquestes edats –més d’una trentena- ingressades a l’UC». «La vacuna funciona, és important que ho facin i es protegeixin, perquè la malaltia pot ser greu», va ressaltar Cabezas. De fet, la titular de Salut Pública va animar a tota la població cridada a vacunar-se a fer-ho, també durant els caps de setmana, quan hi ha molta oferta i força punts de vacunació disponibles.

Pel que fa a la situació de la vacunació de covid-19 a Catalunya, Cabezas va avançar que s’arribaria als 5 milions de dosis administrades arreu del país, el que suposa gairebé el 90% de les que han arribat. «Tot plegat és resultat de l’esforç tant important que està fent tot el sistema de salut català. La setmana passada va ser la que, fins ara, més vacunes hem posat, però en volem més».

Evitar la dosi al destí d’estiueig

Cabezas també va demanar als catalans que optin per vacunar-se al seu lloc de residència i no al seu lloc d’estiueig. «Si estem en un entorn de la nostra comunitat autònoma el més lògic i solidari és que et vacunes en el teu lloc de residència»,va explicar ahir la secretària de Salut Pública.