Terra Viva, Associació Protectora d’Animals de la Garrotxa, davant «la complicada situació que travessa» ha decidit fer pública la reclamació del deute que el Consell Comarcal manté amb ella. Segons afirmen, aquest deute ascendeix a gairebé 90.000 euros.

L’entitat, sense ànim de lucre, reclama que la suma correspon a tasques i serveis realitzats d’acord amb el conveni subscrit, i que no es tracta de subvencions ni ajuts. «Actualment hi ha pendents de cobrament factures per un valor de gairebé 90.000 euros, concretament 89.286,68 euros. La major part són endarreriments corresponents a factures de reparacions i serveis de comisos», afirmen en un comunicat emès.

Concreten que entre aquestes factures hi ha les reparacions de les instal·lacions del 2019, 2020 i 2021, que ascendeixen a 16.527,04 euros; les despeses d’animals comissats fins a data del 4 de maig, amb una suma de 49.764,47 euros; despeses de gossos derivat sa una residència per falta d’espai, un gast de 2.374,02 euros, i per últim el servei de recollida i custòdia d’animals, un total de 20.621,15 euros més.

La protectora recorda que el servei de recollida i custòdia d’animals és de titularitat pública i, segons estableix el marc legal actual, els ajuntaments estan obligats a oferir-lo. «És un servei més de les institucions públiques, com el servei de recollida de deixalles, tot i que potser més sensible donat que es tracta amb éssers vius que s’han de cuidar cada dia. Com a servei públic no és un negoci, les quantitats es destinen íntegrament a cobrir els costos del servei», relaten.

Des de Terra Viva lamenten que en aquests moments el retard en el pagament provoca una situació complicada i està afectant els proveïdors, «que veuen acumulades les factures impagades i malgrat tot, no han deixat de donar el servei pel fet que es tracta d’animals». Tanmateix, manifesten que la protectora d’animals continua executant la seva tasca per aquesta «bona voluntat dels proveïdors» i perquè des de la Junta, familiars, socis, voluntaris i treballadors de Terra Viva s’avancen diners i treballs.

Segons David Serramitjana, president de la Protectora d’animals Terra Viva: «Arran de la falta de respostes concretes per part del Consell Comarcal i pel fet que des del servei del Sigma, que és qui ha de validar les factures, no tenen cap pressa, ens veiem obligats a fer públic aquest deute i aprofitar per demanar al Consell Comarcal que s’assegui amb nosaltres per tractar i resoldre el tema de manera urgent. Pensem que aquest no és el funcionament del servei públic que s’hauria de voler en una societat avançada», conclou el comunicat.