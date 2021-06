Tot i que la millora de la situació epidemiològica és una evidència a tota la província de Girona, hi ha alguns municipis en què la davallada de casos i dels indicadors de contagi és més evident que en alguns altres. Aquest és el cas de Sant Feliu de Guíxols, Banyoles i Puigcerdà, úniques ciutats de més de 20.000 habitants i/o capitals de comarca -en el cas de Puigcerdà- que tenen l’índex de rebrot per sota del llindar de 30 i, per tant, està qualificat com a «molt baix» segons els nivells de Salut. A més, es troben entre les sis ciutats catalanes en aquest grau. Per altra banda, també coincideix que tenen la incidència acumulada de casos dels darrers catorze dies més baixa.

Puigcerdà, en aquests moments, és la capital de comarca amb millors registres. En dues setmanes només s’han detectat dos positius i el risc de rebrot se situa en només 9 punts. Només un 1,23% de les proves PCR i tests d’antígens fetes l’última setmana han donat positiu, és a dir una entre 71 PCRs o 33 tests d’antígens. Actualment no hi ha cap pacient ingressat.

Situació global

Respecte a les dades globals de Girona, els indicadors de contagi i la pressió assistencial es van estancar ahir després de dies a la baixa. L’índex de rebrot va baixar un punt i la velocitat de propagació del virus, una centèsima. Salut va notificar 41 positius nous, la meitat que el dia anterior, i no es va sumar cap nova defunció.

Respecte al nombre de vacunats, es va tornar a superar el llindar de 10.000 i es van administrar un total de 10.741 dosis.

Un dels principals motius d’aquesta millora epidemiològica és l’avenç de les vacunes. Ahir, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va afirmar que el 87,8% de les persones de 60 o més anys han iniciat la vacunació, el que també succeeix amb el 82,8% de les persones de 50 o més anys. Per grups de vacunació, Cabezas va destacar, per exemple, que ja s’hagi arribat al 50,6% de segones dosis en treballadors essencials –per a la qual majoritàriament escullen AstraZeneca-.

Finalment, Finalment, Salut va confirmar que hi ha quatre crítics menys a Catalunya i fins ahir el total d’hospitalitzats a l’UCI era de 193. Els ingressats a planta també van baixar, ho van fer en 35, fins als 547. Pel que fa la velocitat de propagació, l’Rt, es va mantenir a 0,90, mentre que el risc de rebrot va baixar un punt, fins a 88. La incidència acumulada a 14 dies va tornar a baixar i es va mantenir per sota de 100, passant de 99,44 a 98,92. El 3,32% de les proves de la darrera setmana han donat positiu.