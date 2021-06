Durant les darreres setmanes, la vacunació contra la covid-19 s’ha experimentat un augment d’activitat bastant destacada tant a Girona com a Catalunya. Prova d’això és que segons el darrer balanç la Regió Sanitària de Girona ha tornat a superar les 10.000 dosis diàries per segon dia consecutiu. Concretament, es van posar 6.354 primeres dosis i 4.980, de segones. A més, dimarts Girona va registrar un nou rècord de vacunacions, fet que no es produïa des del 30 d’abril. En un dia se’n van posar més de 13.000.

Per tot això, els darrers set dies Salut ha posat un total de 48.381 vaccins: 28.171 primeres dosis i 20.210, de segones. Per altra banda, la setmana anterior també es va registrar una xifra similar amb un total de 48.713.

Un dels principals motius que ha fet augmentar aquest ritme és l’administració de segones dosis a treballadors de serveis essencials, que va començar fa dues setmanes. Paral·lelament, Salut ha començat a vacunar la població de 40 a 49 anys, la franja d’edat amb més habitants, i segueix administrant vaccins a persones d’altres franges incompletes.

En definitiva, es preveu que aquest ritme continuarà i igual o més elevat en les setmanes vinents; mentre s’espera que, per una banda, un dels col·lectius més vulnerables i que encara no ha completat la vacunació comenci a rebre segones dosis, és a dir la franja de 60 a 69 anys; i per l’altra que la vacunació es comenci a obrir per a persones de menys de 40 anys. Respecte a la franja de 60 a 69 anys, a mitjans de la setmana que ve ja podran demanar la segona dosi si han complert onze setmanes des de la primera.

Seguidament, fins ahir una quarta part de la població catalana ja tenia la immunització completa. Aquesta dada s’incrementa si només es compten les persones que es poden vacunar, és a dir, les de més de 16 anys. En aquest cas, el percentatge s’eleva fins al 29,5%.

Respecte a Girona, el total d’immunitzats està dos punts per sota i hi ha un 27,3% de persones de més de 16 anys amb la pauta completa.

Estancament de dades

Finalment, respecte a les xifres actualitzades ahir, les principals dades epidemiològiques segueixen estancades, tot i que sí que es va produir un fort creixement de positius respecte al dia anterior. Concretament, Salut en va notificar 79, un 92% més. Seguidament es va registrar una nova defunció, després de tres dies sense que n’hi hagués cap. Quant als hospitalitzats, ahir n’hi havia dos més i el nombre de crítics es va mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior (15).

Respecte als indicadors de contagi, el risc de rebrot va créixer un punt fins a 89 i la velocitat de reproducció del virus (Rt) va créixer una centèsima fins a 0,91. Finalment, tres ciutats gironines es mantenen amb el risc de rebrot «molt baix»: Puigcerdà, Banyoles i Sant Feliu de Guíxols.