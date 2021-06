Sant Jordi Desvalls va patir el passat cap de setmana cinc robatoris en domicilis en una sola nit. Els Mossos van arrestar els dos presumptes autors la mateixa matinada, poc després dels fets. Els agents van enxampar els dos joves -un d’ells, menor d’edat- quan estaven robant a l’interior d’un vehicle aparcat al mateix poble. Els dos detinguts són un home de 28 anys i un menor, de 16 anys. Tots dos estan acusats de ser els presumptes autors de cinc robatoris amb força a domicilis i un robatori amb força a interior de vehicle.

Els fets es van produir cap a les deu de la nit del dissabte 5 de juny. Els Mossos van rebre l’avís de diversos robatoris a Sant Jordi i mentre feien patrullatge s’hi van adreçar. En algun dels domicilis assaltats -tots ells localitzats a la zona de l’avinguda Catalunya, a tocar de la carretera- van sorprendre els lladres i, quan la policia hi va arribar, van veure que hi havia unes cerveses per terra que havien tirat els lladres en fugir i també van trobar tres rellotges a prop de l’estació.

Sorpresos robant en un cotxe

Els Mossos van fer rondes per la zona i, cap a les dotze, van rebre l’avís que hi havia dos homes -que semblaven els lladres- que estaven robant en un vehicle. Els agents els van sorprendre i els van detenir. Durant l’escorcoll, els van trobar diversos objetes robats, com diners, un USB i un portàtil, entre d’altres. A més, un dels arrestats també portava una maleta sospitosa i, en obrir-la, la policia va trobar-se amb roba sostreta d’una de les cases del poble.

En tots els domicilis, els lladres van entrar saltant la tanca del jardí i van buscar entrades a la casa, ja fos per un balcó o una porta. Totes les cases assaltades van ser de la mateixa zona, a l’avinguda de la Generalitat. En almenys una, els veïns els van foragitar. Se sospita que els delinqüents anaven a peu, ja que els objectes que van emportar-se eren de poc pes i tamany. Tampoc es descarta que haguessin arribat a la població amb tren, ja que tots aquests habitatges no estan massa lluny de l’estació i, de fet, el cotxe estava estacionat a prop d’aquesta infraestructura ferroviària.