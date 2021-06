La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC) ha alertat que el 2020 es van infradiagnosticar un 21% dels melanomes. L’entitat sosté que aquest retràs diagnòstic en la detecció s’ha produït perquè els pacients «han disminuït les consultes» per lesions cutànies sospitoses, i alhora alerta que això es traduirà en un augment de la mortalitat per càncer cutani en els propers anys. En aquest sentit, subratlla que la manca d’exposició gradual al sol, a causa del confinament, pot provocar un major risc de càncer cutani.

Els metges de família expliquen que la pell està «acostumada» a un canvi gradual de l’exposició solar, tant per la sortida progressiva a l’exterior com per l’augment progressiu de la incidència de les radiacions solars al llarg de la primavera i l’estiu. Durant la pandèmia aquesta exposició progressiva no es va produir i això va donar lloc a una exposició solar «més directa» i a un major risc de cremades cutànies.

Per això, des del CAMFIC fan una crida a la població perquè incrementi la protecció solar, realitzi una exposició solar progressiva i, sobretot, tingui una sistemàtica d’autoexploració per poder detectar càncer cutani «el més aviat possible».

De fet, l’entitat assenyala que el càncer cutani és el més freqüent i suposa aproximadament «el 50% dels càncers diagnosticats».

Menys diagnòstics de càncer

Relacionat amb això, aquest any han sortit diversos informes que alerten de l’infradiagnòstic de càncers en un 12% al llar del 2020. De fet, es van diagnosticar a Catalunya un 12% menys de casos de càncer respecte al 2019. En la primera onada, quan el sistema sanitari es va dedicar a combatre els efectes del coronavirus, els diagnòstics van caure un 38%.