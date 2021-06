L’Ajuntament de Banyoles obre avui l’exposició Arquitectes i ciutat: del Pla urbanístic de 1936 a la Banyoles olímpica, una mostra que fa un repàs de la construcció de la ciutat a partir de l’obra de quatre arquitectes locals, Francesc Figueras, Jordi Masgrau, Jeroni Moner i Josep Riera. L’exposició permet veure diferents projectes arquitectònics que els quatre autors han realitzat a la ciutat, tant públics com privats, i que avui representen obres arquitectòniques que contribueixen a dibuixar la iconografia actual de la ciutat. Entre d’altres, s’hi poden veure els plànols de projectes com l’antic edifici del Club Natació Banyoles, la Clínica Salus Infirmorum, la Xocolates Torras, pesqueres de l’Estany, l’Hotel del Lago, l’escola de Can Puig o l’INS Josep Brugulat, a més d’edificis particulars.