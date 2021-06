La Universitat de Girona s’ha proposat que a final d’aquesta dècada, l’any 2030, com a mínim un 1% dels seus estudiants siguin «internacionals». I, en un pas més cap a aquesta estratègia d’internacionalització, aquest divendres es va presentar el primer grau oficial de la UdG que es farà cent per cent en anglès. És la versió internacional del grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia de l’Escola Universitària ERAM que, aquest setembre, oferirà vint places en aquest Degree in Audiovisual Communication and Multimedia, que és doblement pioner: el primer grau de Comunicació Audiovisual que es fa a Catalunya cent per cent en anglès i el primer, de qualsevol disciplina, que es fa en aquest idioma a la Universitat de Girona.

«Una de les habilitats que es requereixen als estudiants contemporanis és la de tenir una visió global, perquè vivim en un món sense fronteres i perquè en un futur els nostres estudiants poden anar a treballar a fora o perquè els estudiants que rebrem cada vegada seran de més països», va explicar el vicerector de la UdG, José Antonio Donaire, sobre uns estudis que, com els altres dos graus que té en oferta l’ERAM, es faran a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt. A l’ERAM també s’imparteix aquest mateix grau, Comunicació Audiovisual i Multimèdia, en català i un grau en Arts Escèniques que també és l’únic oficial a les universitats catalanes.

«Millorar la qualitat del que reben els nostres estudiants». Així de clar va ser el director de l’ERAM, Miquel Bisbe, a l’hora d’explicar per què van demanar l’autorització d’aquest grau a la Generalitat argumentant que «per la tipologia dels nostres estudis, nosaltres formem artistes. L’intercanvi cultural i conèixer com viu altra gent els fan créixer i ser millors professionals». A l’ERAM ja es fan, i es continuaran fent, molts intercanvis amb escoles i universitats estrangeres però -apuntava Bisbe- «arriba un moment que moltes universitats estrangeres ens demanen que per enviar molts estudiants cap aquí tinguem estudis en anglès». L’adaptació del professorat no serà cap problema per a l’ERAM perquè, en tractar-se d’estudis artístics sense gaires precedents en l’àmbit universitari català i espanyol, molts professors de l’ERAM s’han «format o han ampliat els seus estudis en universitats anglosaxones i molts tenen un molt bon domini de l’anglès».

El pas que s’ha fet ara a l’ERAM encaixa perfectament amb els objectius de l’equip de govern de la UdG i, segons José Antonio Donaire, en un futur aquest grau no serà l’únic cent per cent en anglès de la universitat gironina: «Actualment ja es fa en anglès alguns màsters i estudis de doctorat i, en alguns graus també hi ha assignatures i grups en anglès, però estem treballant perquè surti aviat algun altre grau cent per cent en anglès».