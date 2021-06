Blanes va donar ahir el tret de sortida a la nova temporada de bany. Ho va fer amb un total de 41 efectius, entre socorristes, agents cívics i policies contractats expressament per donar resposta a la quantitat de visitants que rep la localitat selvatana. Aquest any s’ha incrementat en quatre el nombre de persones que l’Ajuntament de Blanes ha contractat per tal de controlar les zones més massificades.

En concret, a l’Ajuntament el preocupa la cala Sant Francesc, coneguda com a cala Bona. És l’espai de bany més petit del municipi i un dels més buscats pels banyistes. De fet, l’any passat van ser nombrosos els caps de setmana que l’Ajuntament va haver de tancar l’accés perquè s’excedia l’aforament màxim.

El problema era que molts banyistes no respectaven les indicacions dels professionals i es colaven per un espai, cosa que feia incrementar el nombre de persones a la cala.

Cala Bona, blindada

Per evitar que enguany passi el mateix, el consistori blanenc ha decidit blindar els accessos a aquest espai amb tanques de ferro que tindran una porta que quedarà tancada quan el nombre de persones arribi al màxim permès, per evitar els contagis per coronavirus.

Tot plegat ha provocat una sèrie de canvis que han obligat a fer un curs formatiu per part de Protecció Civil, perquè els professionals que hauran de treballar durant tot l’estiu a les platges de Blanes es familiaritzin amb el nou protocol d’actuació.

Dels 41 nous efectius que es van incorporar ahir a Blanes, 25 són socorristes que treballen dividits en tres espais: les dues platges grans i cala Bona. Dotze treballadors més són agents cívics que informaran els banyistes i passejants, especialment en aquelles zones més concorregudes. Les altres quatre incorporacions són policies interins destinats al servei de platges.

Els agents civícs tenen com a missió específica informar i tenir cura del control d’aforaments de les tres principals zones de bany de la població costanera. La seva principal tasca és vetllar perquè els usuaris de les platges respectin les distàncies de seguretat i comprovar l’aforament. En cas de superar-se, s’encarregaran d’alertar el cap de Protecció Civil perquè, al seu torn, s’implementi el tancament dels accessos a la zona de bany afectada.