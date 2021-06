La campanya Pels Valents ha recaptat mig milió d’euros per la lluita contra el càncer infantil. Ahir es va celebrar una gala a Caldes per celebrar l’assoliment de la xifra i també es van homenatjar 38 policies i dotze civils per la seva col·laboració en aquesta iniciativa, que es va iniciar el 2017 arran de la demanda de fons de l’Hospital Sant Joan de Déu. Va ser llavors quan els caps de la Policia Local de Caldes, Xavier Muñoz; Sant Celoni, Albert Brunet; i d’Hostalric, Raül Barjuan, van decidir col·laborar amb els Escuts Solidaris. La iniciativa que s’ha estès a escala nacional.