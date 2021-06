Un incendi va destrossar ahir 3.000 metres quadrats d’un camp de blat que està situat a peu de l’N-II a Orriols (Bàscara). Els Bombers hi van treballar amb set dotacions terrestres i l’helicòpter bombarder per sufocar les flames. El foc es va declarar pels volts d’un quart de quatre de la tarda a l’altura del quilòmetre 738 de la Nacional II. Els Bombers van poder estabilitzar el foc en mitja hora i a les cinc ja es va poder donar per extingit.

L’afectació va ser d’una superfície de 3.000 metres quadrats de vegetació agrícola, un camp de blat. Els Mossos també van tallar un dels carrils de la carretera durant una estona per la proximitat del foc i pel moviment de mitjans d’emergències a la zona.