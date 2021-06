L’augment del ritme de vacunació contra el coronavirus de les darreres setmanes, i sobretot de segones dosis, ha fet créixer considerablement el nombre de gironins immunitzats. Prova d’això és que la Regió Sanitària de Girona ja ha superat el llindar de 200.000 persones amb la pauta completa de vacunació. És a dir, han rebut dues dosis, el producte monodosi de Janssen o bé han patit la malaltia i només n’han rebut una.

A més, cal tenir present que la meitat d’aquestes persones han assolit la immunitat en poc més d’un mes. I és que tot just el 6 de maig se superaven les primeres 100.000 pautes completes de vacunació. La vacunació està avançant de tal manera que des de fa quinze dies s’injecten unes 48.000 dosis setmanals. Ahir, a més, es va assolir el segon registre de dosis més elevat des de l’inici de la campanya, ara farà gairebé cinc mesos i mig. Concretament, es van posar 13.153 vaccins, xifra lleugerament inferior a la registrada dimarts d’aquesta setmana.

Un dels principals motius que ha fet augmentar aquest ritme és l’administració de segones dosis a treballadors de serveis essencials, que va començar fa dues setmanes. Paral·lelament, Salut ha començat a vacunar la població de 40 a 49 anys, la franja d’edat amb més habitants, i segueix administrant vaccins a persones d’altres franges incompletes.

En definitiva, es preveu que aquest ritme continuarà i igual o més alt en les setmanes vinents; mentre s’espera que, per una banda, un dels col·lectius més vulnerables i que encara no ha completat la vacunació comenci a rebre segones dosis, és a dir la franja de 60 a 69 anys; i per l’altra que la vacunació es comenci a obrir per a persones de menys de 40 anys. Respecte a la franja de 60 a 69 anys, a mitjans de la setmana que ve ja podran demanar la segona dosi si han complert onze setmanes des de la primera.

D’altra banda, més de dos milions de catalans ja tenen la pauta completa de la vacuna contra la covid-19, concretament 2.012.019 persones, 49.707 més que en el darrer balanç, segons la darrera actualització del Departament de Salut. En paral·lel, Salut ja ha posat 3.292.199 primeres dosis (+68.436) i 1.876.770 segones dosis (+42.771).

Baixa la pressió assistencial

Finalment, respecte a les xifres actualitzades ahir, les principals dades epidemiològiques segueixen estancades. D’una banda, el risc de rebrot va baixar dos punts però es manté en moderat i la velocitat de transmissió del virus va créixer fins a 0,89. Seguidament es van registrar 78 positius, un més que el dia anterior i cap nova defunció.

Quant als hospitalitzats, ahir n’hi havia set menys i el total ja s’apropa al mig centenar. El nombre de crítics es va mantenir en la mateixa xifra que el dia anterior (15). Cada vegada hi ha més hospitals comarcals gironins sense cap hospitalitzat pel virus.

Puja la transmissió a Catalunya però baixa el risc de rebrot

El Departament de Salut va declarar ahir 658 nous casos de covid-19 i tres morts. Això eleva el total de casos en tota la pandèmia a 634.664 i les defuncions a 22.222, segons el darrer balanç de la conselleria. A més, hi ha set crítics menys a les UCIs i el total ahir era de 181. Els ingressats a planta cauen fins a 510, 44 menys. Pel que fa a la velocitat de propagació, l’Rt, es va incrementar dues centèsimes, fins a 0,93.