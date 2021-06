Després d’un any en blanc a causa de la covid-19, ahir es va poder celebrar la cinquena edició de l’Oncoswim, la travessia solidària en aigües obertes organitzada per la Fundació Oncolliga Girona i el CN Radikal Swim amb l’objectiu de recaptar fons per a la lluita contra el càncer. L’esdeveniment va aconseguir recaptar 39.500 euros, un 70% dels quals (27.612,90 euros) es destinaran a la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu desenvolupada pel Grup de Recerca en Noves Dianes Terapèutiques (TargetsLab) de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, en estreta col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i l’Hospital Dr. Josep Trueta. L’altre 30% (11.834,10 euros) servirà per ajudar a sostenir els serveis d’ajuda i suport als malalts de càncer i familiars que porta a terme l’Oncolliga.

Cent-vuit nedadors es van sumar a aquest exigent repte esportiu i van nedar els 30 quilòmetres que separen l’Estartit de la platja d’en Calau, a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. A més, setanta-sis persones es van sumar a la versió més popular d’aquesta iniciativa, la Milla Solidària, nedant des de la platja de Llafranc fins a la de Port Bo (1,6 quilòmetres).