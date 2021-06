La Diputació de Girona ha guardonat els guanyadors del concurs de dibuix i relats Això pinta bé!, que forma part dels programes pedagògics «Indika» i «Del mar als cims».

En aquesta vuitena edició s’han presentat un total de 57 treballs (29 al programa «Indika» i 28 al programa «Del mar als cims»), d’escoles i instituts gironins. Tant s’hi podien presentar treballs elaborats per tota la classe com per un alumne en representació de la classe.

Aquests premis relacionen els alumnes dels centres d’educació infantil i primària i dels instituts d’estudis secundaris i de batxillerat amb els centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni natural i cultural del territori, i incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilització dels escolars amb el medi ambient, el patrimoni cultural i també la memòria històrica.