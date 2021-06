L’Equip d’Assessorament Tècnic Penal de Girona, òrgan depenent del Departament de Justícia i que atén les peticions dels jutjats, va atendre l’any passat un total de 148 víctimes menors d’edat que van relatar haver sigut víctimes de delictes contra la llibertat sexual.

A Catalunya, els sis equips d’assessorament tècnic penal (EATP) van atendre 700 menors. Per tal d’establir unes bones pautes d’actuació en aquests casos, el Departament de Justícia ha publicat dues guies per a professionals i pares de menors víctimes d’abusos, que han elaborat dos psicòlegs forenses de l’EATP de Girona i Barcelona, José Ramón Juárez i Montserrat Bravo. El document facilita eines per respectar els sentiments del menor i, sobretot, per evitar i reduir els possibles sentiments de culpa i de vergonya que puguin sentir els menors i també els pares.

La presentació de les guies es va fer el divendres al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, on va acudir la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Durant l’acte, Ciuró va indicar que l’actitud dels professionals i les famílies és «determinant» des del primer minut en què es detecta un abús en un menor, perquè «es pot reduir les conseqüències negatives en la salut mental del menor», i també per evitar «distorsionar el mínim possible els records davant d’una declaració judicial», va dir Ciuró. També va recordar que segons l’ONG «Save The Children», set de cada deu casos de violència sexual en menors no arriben a judici per manca de proves. Per això, creu «essencial» fer un bon acompanyament del menor en el moment de la declaració judicial perquè el seu testimoni sigui clar i coherent.