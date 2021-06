El campdevanolenc Ramon Lamiel ha estat nomenat nou director del Servei Català de Trànsit de la Generalitat, després de la renovació que Joan Ignasi Elena va iniciar al Departament d’Interior un cop va prendre possessió com a titular de la conselleria. L’elecció de Lamiel s’ha produït per tal de dotar el màxim responsable de Trànsit d’un perfil més social, ja que, entre altres detalls, es busca extremar l’atenció de les víctimes, i prioritzar les bicicletes i vianants als cotxes.

Dimecres es va oficialitzar aquest nomenament. Lamiel prendrà el relleu a l’exalcalde de Berga, Juli Gendrau, i l’endemà ja va fer-se’n el traspàs. Des de 2013, Ramon Lamiel era gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona, on ha impulsat la creació d’horts urbans als terrats. Entre 1992 i 1995 havia estat regidor de l’Ajuntament de Campdevànol, on es va presentar per ERC. Durant aquell mandat també es va repartir el càrrec de conseller comarcal amb el ribetà Pere Vigo.

Acabada aquella etapa, va deixar la comarca per treballar primer com a enòleg i més tard a l’Agència Catalana de Residus, en la inspecció de residus especialitzats. El 1999 Jordi Portabella li va demanar que coordinés el grup municipal dels republicans a l’Ajuntament de Barcelona, però al cap de quatre anys va deixar-ho per dedicar-se a càrrecs tècnics. Entre aquests ha ocupat la direcció de Dona i Drets Civils també de l’Ajuntament de Barcelona, la gerència del Consorci de Serveis Socials de la Generalitat i l’Institut de Persones amb Discapacitat. Ramon Lamiel ha seguit vinculat al Ripollès, on segueix tenint residència.