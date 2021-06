Almenys dos polígons industrials de les comarques gironines s’han convertit en espais de curses i concentracions de cotxes tuning els caps de setmana. Això comporta queixes veïnals i alhora problemes de seguretat viària i incivisme en aquestes zones.

Les àrees industrials de Massanes, Vilablareix i Fornells han estat l’escenari d’aquestes pràctiques i els Mossos d’Esquadra tant del Gironès com de la Selva interior n’estan el cas i hi volen posar fi. Per aquest motius s’han portat a terme diverses actuacions. De moment, la policia no veu lligam entre els grups de joves que han protagonitzats els fets entre els municipis gironins.

Aquest cap de setmana es va evitar que hi hagués cap tipus d’esdeveniment d’aquestes característiques a Massanes. I és que, com explica l’alcalde, Joan Pou, a recomanació dels Mossos d’Esquadra es van tancar els accessos al polígon, situat a tocar d’Hostalric.

A banda, la policia va muntar controls a la nit a la zona per dissuadir i evitar que hi hagués curses. Unes pràctiques que ocasionen, com explica el batlle selvatà, molèsties als veïns i també genera una situació d’incivisme, ja que hi deixen deixalles que un municipi petit com el seu ha de costejar. Aquest dissabte a la tarda i fins a l’endemà a les vuit del matí es va tancar l’accés al polígon, una àrea de per si molt tranquil·la a la nit.

En un dels caps de setmana -el del dia 12 de juny- , s’hi van aplegar més d’un centenar de vehicles i, per tant, centenars de persones. Aquesta pràctica s’ha produït des del maig al municipi i els Mossos de Santa Coloma han identificat diversos vehicles i els seus responsables, i també han fet algunes denúncies. Aquest tema encara es troba obert i la policia ho té en investigació per tal d’arribar als qui convoquen aquests esdeveniments, que causeu moltes molèsties a la zona. El tancament del polígon industrial de Massanes està previst que es repeteixi en els pròxims caps de setmana.

A Vilablareix, aquesta pràctica també s’ha produït almenys durant dos caps de setmana, no seguits però des del mes de maig. L’últim cas ha estat aquest dissabte a la matinada, quan un grup d’una vintena de vehicles es va dedicar a anar a gran velocitats pels carrers del polígon. Els Mossos van ser requerits al carrer Güell i van denunciar un conductor per conducció temerària. Les marques de virolles i conducció pel mig de la calçada, el diumenge encara hi eren ben presents. Els Mossos no és el primer cop que van al polígon i asseguren que estan amatents i vigilants.

L’alcalde de Vilablareix, David Mascort, diu que els grups de vehicles concentrats són pocs, una vintena, i que no es dediquen a competir, sinó que algun dels cotxes va a gran velocitat. Aquests fets solen succeir entre el polígon de Fornells i el de Vilablareix, que estan a tocar.

El batlle té previst reunir-se amb Mossos en breu per mirar quines mesures cal implantar. De fet, a Fornells fa uns mesos hi havia hagut una intensificació d’aquesta pràctica i ara el mateix grup seria el que s’ha traslladat més cap a Vilablareix.

Begut i a gran velocitat

El mateix dia de matinada, un agent dels Mossos fora de servei va alertar els seus companys d’una furgoneta que anava a gran velocitat entre el polígon de Fornells i Vilablareix. El van enxampar cap a quarts de dues i va acabar denunciat per un positiu penal en alcohol, perquè va marcar 0,67 mg/l. A banda, aquella mateixa nit al carrer Raset de Vilablareix, els Mossos van ser requerits per un grup de joves que bevia i menjava en un parc, però, en veure la policia, van fugir corrents.