Almenys 15.000 gironins han descarregat el certificat covid digital de vacunació de la Unió Europea (UE), que Catalunya va començar a emetre fa una setmana. Tot i que la dada és una aproximació estimada en referència al total de Catalunya que Salut Pública va difondre a finals de la setmana passada, es pot considerar tot un èxit ja que en només dos dies es van produir milers de descàrregues. En una roda de premsa de dijous passat, Salut va informar que s’havien emès 147.000 certificats de vacunes i més de 7.000 de recuperació a tot Catalunya.

El document té com a objectiu impulsar la mobilitat segura entre països de la Unió Europea durant la vigència de la pandèmia de la covid-19. D’aquesta manera, només serà vàlid per viatjar entre estats membres a partir de l’1 de juliol, quan entra en vigor, tot i que s’hi podran afegir altres països amb els quals hi hagi un acord previ.

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, ha valorat positivament la iniciativa, ja que «fa temps que era necessari que s’implementés un certificat per poder viatjar i que, fins i tot, es pot plantejar per a grans esdeveniments, com ara festivals», ha explicat a aquest diari. Aleixandre, posa d’exemple la iniciativa Obrir Girona i explica que es podria aplicar un sistema similar per al certificat europeu, basat en la base de dades Blockchain a través del mòbil.

«Aquest tipus de certificat encara té algunes mancances i és que no es pot descarregar per cap aplicació mòbil i cal estar donat d’alta de la Meva Salut. Hi ha altres mètodes més àgils i espero que es vagin concretant», afirma Aleixandre. D’altra banda, el certificat pot ser de tres tipus diferents: de vacunes –conforme s’ha rebut alguna dosi-, de proves –que indica que es té una prova amb resultat negatiu-, i de recuperació –conforme s’ha obtingut una prova PCR positiva entre 180 dies i més 10 dies de la data de sol·licitud-.

D’aquests tres requisits, Aleixandre en troba a faltar d’«essencial». «Caldria que la població tingués més accessibilitat a les proves serològiques per tal de saber quin grau d’immunitat té contra la covid-19. Corroborar que ja es tenen suficients anticossos també hauria de ser un motiu per a obtenir el certificat i s’hauria de poder demostrar. D’aquesta manera, també ens estalviaríem moltes vacunes que s’estan administrant a persones que ja han passat la covid-19».

Salut remarca que el certificat encara està pendent de l’aprovació del seu reglament al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) i de com serà la seva aplicació per part dels estats membres. A més, hi ha marge fins a l’1 de juliol perquè totes les funcionalitats estiguin disponibles.

Anàlisi del document

Concretament, si analitzem el certificat de vacunació, cal destacar que hi apareix un codi QR que conté tota la informació necessària. També hi ha el nombre de dosis rebudes, la data de l‘última injecció i, com a curiositat, la marca i la companyia farmacèutica del vaccí o vaccins.