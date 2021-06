El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es va mostrar partidari que la mascareta deixi de ser obligatòria a l’exterior «en determinades condicions», decisió que depèn del govern espanyol, ja que ha de modificar el decret. «Anar pel carrer sol, amb la bombolla o en grups petits sense mascareta, seria perfecte, normal. Hem de normalitzar a poc a poc, sense oblidar que la pandèmia no ha acabat», va afirmar. Argimon va recordar que Catalunya va ser el primer territori que va introduir l’obligatorietat de la mascareta a la via pública, fa pràcticament un any, i que després s’hi van anar afegint altres comunitats autònomes. Per això, «cal modificar el decret que en regula l’obligatorietat».

D’altra banda, Argimon va demanar responsabilitat per Sant Joan però va admetre que la celebració no és el que més li preocupa, sinó l’expansió de la variant Delta i d’altres que puguin escapar del vaccí.

Sobre la vacunació d’estudiants que hagin de marxar a l’estranger, com els del programa Erasmus, Argimon va avançar que es farà, sense donar-ne més detalls: «Fer aquesta vacunació és absolutament pertinent». El conseller es va mostrar dolgut per no haver pogut facilitar més els estudis dels universitaris aquest curs, marcat per la virtualitat, i va reblar: «Em sembla millor vacunar un estudiant d’Erasmus que la selecció espanyola».

Alerta pel virus

Respecte a la situació epidemiològica de Girona, la província es manté en alerta 2 pel coronavirus per segona setmana consecutiva, segons la darrera actualització del Ministeri de Sanitat.

Aquest indicador es basa en la situació epidemiològica i la capacitat de les UCIs i es classifica en quatre graus depenent de la gravetat. Cal destacar que no hi ha cap província en alerta 4, que és la més elevada, tot i que sí que n’hi ha dues en alerta 3: Biscaia i la Rioja.

Respecte a les dades actualitzades ahir per part de Salut, destaca que el nombre de gironins ingressats per coronavirus va augmentar per segon dia consecutiu i va tornar a superar el llindar de seixanta. El nombre de crítics segueix bastant estancat des de fa dies, tot i que ahir n’hi havia un de menys que el dia anterior.

Salut va notificar la mateixa dada de positius que en l’anterior balanç i una defunció. Els indicadors de contagi segueixen estables tot i que tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del contagi van baixar lleugerament.

El nombre de vacunats es va tornar a estancar tenint en compte que era diumenge i es van posar menys de 2.000 vaccins.