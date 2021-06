El Centre d’Atenció Primària (CAP) de Can Gibert del Pla vacunarà divendres a la tarda sense cita prèvia els usuaris del centre nascuts entre el 1952 i el 1971 que no hagin passat la covid-19 en els últims sis mesos i que encara s’hagin de vacunar de la primera dosi.

Així ho va comunicar ahir Salut i, d’aquesta manera, els barris de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia s’afegeixen als set municipis gironins que aquests dies estan duent a terme una marató de vacunació per a franges d’edat concretes. Concretament, són Roses, l’Escala, la Bisbal d’Empordà, Palafrugell, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar i Lloret de Mar. La campanya està pensada per facilitar l’accés de la ciutadania a la vacuna i va dirigida a aquelles persones que encara no tinguin la primera dosi.

Ahir, a més, Salut va dur a terme una vacunació «intensiva» a Cassà de la Selva, però en aquest cas sí que calia cita prèvia.

Població de 60 a 69 anys

D’altra banda, les persones d’entre 60 i 69 anys que van rebre la primera dosi de la vacuna d’AstraZeneca ja poden demanar hora per vacunar-se de la segona si ja fa 11 setmanes de la primera. D’aquesta manera, els nascuts entre el 1952 i el 1961 i vacunats amb AstraZeneca ja tindran la immunització completa.

Salut ha assegurat que actualment el departament disposa de prou dosis d’AstraZeneca per cobrir aquest tram de vacunació, en el qual no està previst oferir la possibilitat de punxar-se amb Pfizer com sí que s’ha fet en els col·lectius essencials de menys de 60 anys.

Salut ahir ja va començar a enviar missatges a les persones que complexin entre onze i dotze setmanes de la primera dosi d’AstraZeneca. Se’ls convoca a programar-se a través de la web de vacunació de Salut.