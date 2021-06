La vacunació contra la covid-19 a Blanes es va concentrar ahir al Local Social de Mas Enlaire. Fins llavors hi havia dos punts vacunals: Mas Borinot, d’abast supramunicipal, i Mas Enlaire com a punt local. Ahir, fora del CAP, només es punxava a Mas Enlaire. L’espai estarà operatiu cada dia amb capacitat de fins a 2.100 dosis diàries. L’Ajuntament de Blanes ha habilitat un aparcament per a les persones que vagin a vacunar-se.