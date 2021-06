El Sindicat d’Atenció Domiciliària (SAD), format per cuidadores dels serveis municipals de diverses poblacions de Catalunya, denuncien irregularitats en el servei d’atenció domiciliària a Olot i a poblacions de la resta de les comarques gironines. El sindicat, que també lluita contra les externalitzacions i les privatitzacions dels serveis dels ajuntaments, assegura que SUMAR -empresa privada que s’està imposant arreu del territori gironí-, està fent acomiadaments «improcedents» i vulnerant els drets de les persones que hi treballen. Entre aquests, destaquen a la ciutat garrotxina l’eliminació del dret marcat per conveni de no treballar dos cap de setmana seguits, entre d’altres. «L’administració pública no dona la cara i fa els ulls grossos si se salten els convenis», manifesta el sindicat.

«Privatitzacions» dels serveis

Per aquesta raó des del sindicat insisteixen en la importància que els ajuntaments no ofereixin aquest servei de gestió pública a empreses privades, ja que «assumeixen els treballadors» i es «dediquen a obtenir beneficis d’una partida econòmica destinada a remunerar a les cuidadores i mantenir un servei digne per als contribuents».

Entre els drets que vulnera SUMAR, el SAD enumera la no comptabilització del primer desplaçament del dia que fan les treballadores quan surten dels seus domicilis, cobrar «per sota» el quilometratge o escurçar l’hora de servei amb l’usuari als 50 minuts per utilitzar els deu minuts restants per realitzar el desplaçament -«sense cobrar-lo i robant temps al pacient».

D’altra banda, fonts del sindicat afegeixen que no respecten els 20 minuts de descans per esmorzar i que encara que el conveni de la Generalitat deixi clar que entre la jornada del matí i la de la tarda no poden haver-hi més de dues hores de diferència, «s’ho salten i deixen hipotecats els treballadors i treballadores per un sou ridícul».

Tanmateix, denuncien que no hi ha hores de coordinació entre ells i treballen «com màquines», ja que tampoc reben la formació obligada per conveni, que dicta 20 hores anuals. Relacionat amb aquest tema, asseguren que en les primeres sessions amb els usuaris no fan protocols d’acollida acompanyats, situació que «incomoda el treballador i la família».

A més, des del SAD descriuen d’«il·legal» la utilització de la «bossa d’hores» per part de l’empresa. Segons explica Esther Sagués, membre del sindicat, el funcionament d’aquesta bossa provoca que si un usuari cancel·la el servei del treballador aquest passarà automàticament a «deure-li» a l’empresa l’hora de treball i l’«haurà de complir a qualsevol hora i qualsevol dia».