La Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos d’Esquadra ha iniciat aquest cap de setmana, i per tercer any, les inspeccions d’activitats organitzades al medi natural per garantir la seguretat de les persones i el compliment de la normativa. Durant el cap de setmana s’han fet controls a nou grups que feien activitats de muntanya a través de nou empreses i en un primer moment no s’hi ha detectat cap irregularitat. A les comarques gironines, diumenge 13 de juny es van inspeccionar cinc grups de cinc empreses diferents a la via ferrata de la cala del Molí, al Baix Empordà.

Les inspeccions se centren en vies ferrades o barrancs i es fan in situ quan localitzen un grup fent l’activitat. En cas que falti alguna documentació, es dona un termini a les empreses per aportar-la. Si es detecta qualsevol irregularitat es posa en coneixement del Consell Català de l’Esport, que, si ho considera oportú, pot obrir un expedient informatiu o sancionador.