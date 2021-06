L’endarrerirment de l’inici de la temporada d’estiu a l’aeroport de Girona-Costa Brava ha fet que el mes de maig hagi tornat a registrar unes xifres insòlitament baixes. Al llarg del maig, van passar per les instal·lacions de Vilobí d’Onyar 1.987 passatgers; una xifra que, malgrat suposar un increment respecte l’abril (quan només n’hi va haver 648), encara es troba a anys llum de les dades pre-pandèmia. De fet, aquests 1.987 viatgers suposen un 99,1% menys que el maig de 2019, tot i que, si es compara amb les dades de maig de 2020 (quan encara hi havia les fronteres tancades), es registra un increment del 1.984%.

Aquest creixement en el nombre de viatgers durant el mes de maig respecte a l’abril es pot atribuir, sobretot, als vols privats i els xàrter que van arribar, molt especialment, durant el cap de setmana del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló, el segon cap de setmana de maig, segons informa ACN. Durant aquelles dates, la terminal gironina va acollir 105 vols privats i també 18 vols xàrter.

D’altra banda, la tímida represa de vols comercials, amb l’arribada del Transavia del 29 de maig (que va portar 133 passatgers), també ha contribuït a aquest repunt. Tot i això, es preveu que les xifres no comencin a incrementar de forma substantiva a partir d’aquest mes de juny, que és quan s’estan començant a recuperar vols comercials. De moment, ja n’hi ha amb Holanda, Alemanya o Polònia, entre altres països. Però de tota manera, l’endarreriment dels turistes britànics per les restriccions al seu país farà que encara calgui esperar una mica més per rebre els passatgers de Jet2, el touroperador TUI o el gruix de vols de Ryanair.

Pel que fa a les nacionalitats dels passatgers que van arribar durant el mes de maig a Girona, la majoria van continuar essent espanyols (459 persones). A continuació, i malgrat les restriccions, es va situar el mercat britànic, amb 409 usuaris, i tot seguit Itàlia (268) i Portugal (226), entre altres.

Un any en números vermells

Pel que fa a l’acumulat dels cinc primers mesos de l’any, en què pràcticament no hi ha hagut vols comercials regulars (el primer Transavia tot just va arribar el 29 de maig, i Ryanair no va reprendre operacions fins a principis de juny), les xifres de l’aeroport continuen essent molt baixes.

Durant els cinc primers mesos de 2021, han passat per l’aeroport un total de 4.672 viatgers, una xifra que suposa una caiguda del 99,1% respecte 2019 i del 94,4% respecte el mateix període de 2020. Cal tenir en compte que els mesos de gener i febrer de 2020 van transcórrer amb normalitat, ja que van ser just abans de l’estat d’alarma.