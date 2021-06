Els Mossos d’Esquadra han fet dues detencions més en relació amb el cultiu de marihuana desmantellat l’octubre passat en un mas de Palamós (Baix Empordà). La plantació creixia dins un magatzem ocult situat sota la menjadora d’un galliner. En total, la policia va intervenir 1.744 plantes i 10,6 quilos de cabdells. Es creu que el valor de la droga al mercat negre rondava els 400.000 euros. El dia de l’operatiu, els Mossos ja van detenir quatre persones: un matrimoni, el seu fill i el vigilant de la plantació. La dona és una empresària coneguda a Palamós, perquè té negocis vinculats amb la moda.

Dilluns els agents d’investigació van fer dos arrestos més relacionats amb el cas. Són un home i una dona, de 53 i 48 anys, també veïns de Palamós. Els Mossos els acusen d’un delicte contra la salut pública. Els agents els han detingut a la Bisbal d’Empordà, i els relacionen tant amb el cultiu com amb la cura de la plantació que van desmantellar ara fa més de mig any. La parella, que no té antecedents, està pendent de declarar davant el jutge que instrueix el cas.