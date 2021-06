Quan falta menys d’una setmana per a l’inici de l’assignació de places per part dels metges residents de primer any, encara no s’ha arribat a un acord satisfactori entre els aspirants i Sanitat. De fet, el ministeri no ha acceptat la reivindicació dels opositors de poder fer la tria presencialment i, en canvi, els ha ofert poder triar la plaça en torns de 400 aspirants per dia de forma telemàtica.

El procés d’adjudicació ja ha començat per al sector de la infermeria, que s’allargarà fins a finals de setmana, i el dels metges començarà dilluns de la setmana que ve i finalitzarà el 10 de juliol.

La decisió, acordada divendres de la setmana passada, no ha acabat de satisfer els aspirants. Martín Quintana, metge resident a l’hospital Trueta de tercer any i membre de la secció jove del Col·legi de Metges de Girona ha manifestat a aquest diari que el nou sistema és «un pas endavant» però «insuficient» per a «garantir les mateixes oportunitats a tots els opositors». Quintana afirma que hi ha «disconformitat» entre els futurs residents i lamenta la manca de «transparència i seguretat» per part del govern espanyol. «S’ha reduït la llista d’aspirants per dia, és cert, però hi ha molts aspectes que encara s’han de polir i no pot ser que hi hagi aquesta incertesa a aquestes alçades».

De fet, encara hi poden haver més modificacions. «Representants dels opositors de tot Espanya han recorregut la decisió de Sanitat i estem pendents de la sentència judicial, que ha de sortir a finals de setmana. Crec que tenint en compte com estan anant les coses, encara hi poden haver canvis», considera Quintana. Segons el resident de Medicina Interna del Trueta, «a l’hospital encara estem a l’expectativa i esperem a planificar el calendari de formació. Aquests canvis de dates i d’organització no ajuden gens ni als hospitals formadors ni als futurs metges, que són els més perjudicats i a qui s’està tenint menys en compte», conclou.

Des de l’inici d’aquesta promoció, la incertesa respecte a les dates ha sigut constant. Segons la darrera proposta de Sanitat, està previst que tots els aspirants s’incorporin a la seva especialitat entre el 16 i 19 de juliol, dues setmanes més tard del previst en la darrera actualització per part del Ministeri de Sanitat.