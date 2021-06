El Jutjat d'Instrucció 2 de Girona envia a judici 27 policies nacionals i un guàrdia civil per les càrregues de l'1-O a diferents col·legis de Girona i a Aiguaviva. El jutjat ordena processar-los per lesions o lesions lleus, descarta fer-ho per delictes contra la integritat moral i tortures, i tampoc atribueix cap responsabilitat per funcions de comandament. La interlocutòria arxiva les denúncies referides a les càrregues al pavelló de Sant Julià de Ramis, on havia de votar Carles Puigdemont, i també totes les altres en què no s'han pogut identificar els agents (com les que hi va haver a Pedret o al centre cívic Ernest Lluch). Els advocats voluntaris, que van impulsar la querella col·lectiva, estudien interposar recurs a l'Audiència.