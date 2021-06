L’acusació que representa el major número de víctimes dels atemptats d’Alcanar, la Rambla i Cambrils ha presentat recurs davant la sala d’apel·lació de l’Audiència Nacional contra la sentència que va condemnar a més de 46 anys de presó els dos principals acusats. L’acusació entén que se’ls hauria d’haver condemnat directament pels assassinats, i no només per pertinença a banda terrorista o fabricació d’explosius. El recurs compta amb el suport de la Unitat d’Atenció a Víctimes d’Atemptats Terroristes (UAVAT) i de l’Associació 11-M Afectats de Terrorisme, que, com a acusacions populars s’han sumat al recurs presentat per les víctimes. També s’estén el recurs a denunciar la situació concreta de determinades víctimes que representen i que no han obtingut ni tan sols en alguns casos, un informe forense sobre les seves lesions.