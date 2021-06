Lletera de Campllong ha lliurat 1.344 litres de llet com a donatiu en espècie a la campanya «Cap llar sense aliments», iniciada el passat mes d’abril per CaixaBank i la Fundació “la Caixa”.

A l’acte de lliurament hi van ser presents el vicepresident del Banc d’Aliments de Girona, Josep M. Pagès, i representants de CaixaBank. CaixaBank recorda que, un any després de l’inici de la pandèmia, la demanda d’ajuda alimentària persisteix. En aquest sentit, apunten que els bancs d’aliments de Catalunya han registrat un increment de peticions d’ajut d’un 30 per cent l’últim any.