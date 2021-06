L’Ajuntament de Lloret de Mar reactiva a partir del proper 22 de juny, coincidint amb l’inici de més afluència turística, les zones blaves B i C d’estacionament. La zona B, catalogada com zona turística, inclou el carrer Josep Tarradellas, carrer Francesc Macià, carrer Mestres (Pavelló Municipal) i Can Saragossa i la zona C, zona de platja, el passeig Ferran Agulló, plaça Alfred Sisquella i carrer Puerto Rico (Fenals) i Canyelles. En ambdues zones serà zona d’estacionament de pagament fins al 12 de setembre. Les zones B i C sumen prop de 600 places.

La principal novetat d’aquesta temporada és que, a petició de veïns de la zona de Sa Boadella, s’ha decidit crear una nova zona C a l’avinguda de Sa Boadella i a un part del carrer Marfull amb l’objectiu de poder ordenar i regular aquesta zona en temporada alta. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernàndez, explica que durant els primers dies es durà a terme una tasca informativa als visitants d’aquesta platja. El nombre de places serà d’unes 170.