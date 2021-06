La Diputació de Girona va aprovar ahir la millora de tres carreteres gironines, fet que, com és habitual, va generar un debat amb la CUP. En primer lloc, es milloraran 340 metres des de l’N-II a Vilaür per Garrigàs, després que el ministeri de Transports ja hagi comunicat a la Diputació que no té previst fer-hi un nou enllaç. En segon lloc, també es va aprovar inicialment el projecte de condicionament d’un tram de la GIV-5142 de Sant Esteve de Guialbes. En aquest sentit, la diputada de la CUP Laia Pèlach va valorar que és un projecte innecessàriament sobredimensionat, i va advocar per una rebaixa de la velocitat en lloc d’una ampliació de la carretera. Des del govern, però, es va reiterar que el projecte va estrictament dirigit a millorar la seguretat, ja que per aquella carretera hi passen fins a 800 vehicles al dia. També es va donar llum verda al projecte de condicionament d’un tram de la Gi-5129, de Vilafant a Borrassà, que inclou el nou pont sobre el Manol. Es tracta d’un projecte llargament reivindicat per l’Ajuntament de Vilafant, ja que allibera de trànsit el nucli urbà i millora l’accessibilitat del municipi en relació amb el seu entorn.

D’altra banda, el ple d’ahir també va servir per acomiadar la Diputada Anna Barnadas, que entra al Govern de la Generalitat. A més, es va aprovar destinar més de mig milió d’euros a polítiques mediambientals i de transició energètica.

D’altra banda, la CUP va criticar que s’hagi cedit un antic llit de campanya al Museo del Ejército, perquè va considerar que la Diputació ha de promoure la cultura de la pau. El president, Miquel Noguer, va dir que és una qüestió estrictament museístic i que no té implicacions polítiques.