Operatiu policial contra l'explotació laboral a 11 establiments gironins. El dispositiu conjunt de la Policia Nacional i Guàrdia Civil s'ha realitzat locals de sis municipis de la província i ha acabat amb cinc expedients perquè els empleats no estaven donats d'alta i la detenció de cinc estrangers per situació irregular.

Els agents han comptat amb la col·laboració de la Inspecció Provincial de Treball en l'operatiu conjunt contra el Tràfic d'Éssers Humans en el marc de la lluita contra l'explotació labora, en la qual s'han dut a terme diferents inspeccions de centres de treball -alguns de bellesa- de les localitats de la província de Girona.

Aquest tipus d'operacions tenen com a principal prioritat la detecció de possibles casos d'explotació laboral i també es fan inspeccions dels locals comercials. En aquest cas ho han fet en 11 establiments de Girona, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palamós i Blanes.

En la inspecció dels locals, la policia va identificar 36 treballadors que es trobaven al seu lloc de treball en el moment de la intervenció.

La Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Girona per la seva banda ha iniciat cinc expedients per incompliment de la normativa reguladora dels drets i relacions laborals, perquè els treballadors no tenien la corresponent autorització per poder treballar al local inspeccionat. Aquests expedients si prosperen podrien comportar multes des d'un mínim de 10.000 euros fins a un màxim d'un milió euros.

D'altra banda, el dispositiu va finalitzar amb la detenció de cinc ciutadans estrangers que es trobaven en situació irregular, en aplicació de la vigent Llei d'Estrangeria.