SUMAR, Serveis Públics d’Acció Social a Catalunya, assegura que compleixen «escrupolosament» el conveni d’atenció domiciliària i desmenteixen les declaracions fetes des del Sindicat Domiciliari de Catalunya (SAD) en aquest diari sobre «irregularitats» amb el servei d’atenció domiciliària a Olot i a les comarques gironines. Estanis Vayreda, director de SUMAR, declara que se sent «sorprès», ja que no hi ha «cap treballadora» de l’entitat afiliada en aquest sindicat. A més, informa que presentaran una denúncia a SAD per injúries a l’entitat.

Per altra banda, titlla de «completament falses» les declaracions del sindicat i manifesta que «garanteixen tots els drets marcats», com són els descansos de caps de setmana i de vint minuts. Pel que fa al quilometratge, afegeix que els treballadors cobren el que marca el conveni, «fins i tot a la Garrotxa n’hi ha que el cobren per sobre», diu Vayreda, que també defensa que sí que fan formacions continuades. Una altra de les queixes del SAD va relacionada amb la borsa d’hores, un instrument que el director general afirma que és totalment «legal i regulador», ja que funciona com una «manera de compensar les hores entre empresa i treballador amb mutu acord». Per últim, recorda que són una entitat pública que dona «molta importància» als treballadors. «Cal recordar que vam ser de les úniques entitats de Catalunya que vam fer una paga extraordinària de 900 € a treballadores de residències i SAD», conclou.