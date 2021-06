La Comissió de Salut Pública va aprovar ahir que es pugui solapar la vacunació contra la covid-19 dels grups d’edat que queden per vacunar. En concret, a la pròxima actualització del Pla de Vacunació, la vuitena, s’inclouran els grups de 30 a 39 anys, de 20 a 29 i de 12 a 19. La Comissió argumenta que, atesa la major disponibilitat de vacunes en les pròximes setmanes, la situació epidemiològica actual i l’entrada al període estival, i per qüestions «organitzatives i de factibilitat», es podrà «anar solapant» la captació de diferents grups, «mantenint l’ordre d’edat descendent». En aquest sentit, la Comissió considera «fonamental» insistir en la captació de les persones de 40 i més anys que encara no s’han vacunat.

D’altra banda, la Comissió de Sanitat Pública també ha analitzat la tasca que s’està fent per actualitzar l’anomenada Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de covid-19, un document que es durà a votació en la pròxima reunió.

Finalment, el Departament de Salut va publicar, per error, que les persones que tenen entre 30 i 39 anys podrien ser vacunades contra la covid-19 durant les setmanes vinents. En el text de Salut, s’anunciava que les primeres que podrien demanar cita eren les de més edat. Concretament les que van néixer l’any 1982. Minuts després, però, Salut va rectificar i va explicar que havia estat un error, ja que «s’estaven fent les proves habituals per tal d’estar preparats per quan arribi el moment d’obrir aquest grup d’edat».