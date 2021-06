Entre les que van obrir ahir i les que aniran aixecant la persiana entre avui i demà, les tradicionals casetes de venda de petards arribaran el cap de setmana en ple funcionament de cara a Sant Joan amb la confiança que, després de l’anunci del Procicat que es podran celebrar revetlles i festes majors, el sector recuperi bona part del negoci que es va perdre l’any passat i arribi a xifres semblants a les del 2019. A les comarques gironines, després de les comprovacions de la Guàrdia Civil i en coordinació amb els ajuntaments, la Subdelegació del Govern ha autoritzat l’obertura de 116 casetes del poc més d’un miler que hi haurà al conjunt de Catalunya. Segons les dades de l’Associació de Fabricants i Majoristes de pirotècnia de Catalunya (AFIMAC) aquest miler de punts venda encara són un 23% menys que fa dos anys, però ja marquen un revifament del sector. «L’any passat vam tancar una campanya de Sant Joan amb unes vendes de 13,5, milions d’euros, un 20% per sota de 2019, i aquest any tot fa pensar que recuperarem les vendes de 2019, arribant als 17 milions d’euros», explica el president d’AFIMAC, Josep Maria Vilardell. A tot Catalunya, el total de punts de venda de petards supera, per poc, el miler, dels quals 116 són a Girona, uns 150 més a Tarragona, un centenar a Lleida i la resta a les comarques de Barcelona. La venda per internet o a domicili està prohibida.

L’anunci de l’obertura de l’oci nocturn dos dies abans, el 21 de juny, i la bona evolució de les dades de la pandèmia fan pensar que aquesta revetlla de Sant Joan marcarà un punt d’inflexió en les celebracions populars. Des de l’AFIMAC expliquen que la pandèmia ha provocat també alguns canvis d’hàbits en el consum d’articles pirotècnics i, per exemple, ara mateix la tendència actual és la compra d’articles lluminosos i petards de baixa intensitat sonora més que no pas grans «trons».

Amb el «Més Sant Joan que mai», l’AFIMAC i la resta d’associacions d’articles pirotècnics recorden que «a Catalunya la revetlla de Sant Joan és tradició, cultura, família, amics...» i que el sector dona feina a 3.000 persones entre els treballadors fixos i els temporals.