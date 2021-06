La Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya, ConfeCat, preveu una campanya estival i un procés de reactivació del turisme «desigual» a Catalunya. A l’Alt Empordà, la Garrotxa o el Pirineu i la Vall d’Aran les expectatives d’activitat són molt bones per a tota la temporada d’estiu. En canvi, les destinacions urbanes continuaran patint l’impacte de la pandèmia, amb una situació especialment «dolenta» a Barcelona, lluny de les xifres d’ocupació prèvies a la crisi sanitària.

L’Alt Empordà té «molt bones expectatives» per a la campanya estival. Les reserves del sector s’han reactivat de cop i la majoria dels establiments que estaven tancats reobriran les seves portes entre l’1 i el 15 de juny. Al seu costat, la Garrotxa també té perspectives «molt positives», com una de les destinacions preferides per al turisme de proximitat. Al Pirineu de Girona, les expectatives de cara a la temporada d’estiu també són altes, tot i que lleugerament per sota de les xifres registrades el 2020 per les possibilitats de poder viatjar a l’estranger. El 95% dels establiments hotelers de la zona estan oberts.

A la Costa Brava Centre hi ha la confiança de millorar els resultats de 2020 i poder allargar la temporada. Les reserves de juliol i agost van augmentant positivament, tot i que destaca la manca de moviment setmanal de turisme internacional. A l’interior de la Selva les expectatives també són bones, tot i que el mercat està a l’espera de veure com evoluciona el sector. A la zona de la Costa Brava Sud també continuen «molt pendents» de la mobilitat i la vacunació dels mercats.