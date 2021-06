La nova delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral (ERC), va prendre ahir possessió del càrrec tot avançant que vol impulsar una «transformació social, ecologista, feminista i democràtica». Al matí, Cañigueral i el fins ara delegat, Pere Vila (Junts), van oficialitzar el traspàs al pati de les Magnòlies, a l’edifici de la Generalitat a Girona, i després es van reunir de forma privada a l’interior de l’edifici. A la tarda, el primer acte que va voler fer Cañigueral com a delegada va ser una visita a l’exconsellera Dolors Bassa -amb qui manté una relació molt estreta- a la presó del Puig de les Basses.

«Per a mi, la Dolors Bassa és una referent, no només per les seves conviccions democràtiques i a favor del país; sinó també per la seva manera d’entendre la política», va assenyalar Cañigueral a la sortida del centre penitenciari. «La seva vocació política parteix del seu activisme social i sempre que ha exercit responsabilitats públiques ho ha fet essent molt sensible a aquestes qüestions socials, i sobretot ho ha fet amb voluntat d’entesa i consens a l’hora d’impulsar actuacions que ajudessin a millorar la vida de les persones», va afegir.

Cañigueral va garantir que assumeix el càrrec «amb el compromís d’escoltar la ciutadania, d’estar al costat de la gent fent polítiques públiques que donin resposta a les necessitats de les persones i apropar la Generalitat republicana a les gironines i gironins».

La nova delegada també va agrair a Vila tota la feina que ha estat fent durant els últims tres anys. «Fer el traspàs de forma rigorosa és important, perquè en el moment de recuperació econòmica i social que viu el conjunt del país, i en concret les comarques gironines, és indispensable que els projectes, les iniciatives i les demandes del territori no quedin aturades per un relleu en les responsabilitats polítiques», va manifestar.

Mentrestant, Vila es va acomiadar del càrrec tot agraint la «confiança i col·laboració» que ha trobat arreu del territori durant els tres anys que ha estat al càrrec. Sobretot, va subratllar, arran «dels temps difícils» per la «pandèmia devastadora».

Tot i que aquest serà el primer cop que es posarà al capdavant de l’administració, Cañigueral coneix perfectament el funcionament de la Generalitat, ja que hi ha desenvolupat bona part de la seva carrera professional. Nascuda a Cassà de la Selva el 1981, és llicenciada en Sociologia per la UAB i compta amb postgraus en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible i en Govern Local. En l’àmbit laboral, s’ha especialitzat en l’àmbit de la inclusió i la igualtat i ha treballat a l’Institut Català de les Dones, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció i l’Agència Catalana de la Joventut.

A més, Cañigueral compta amb una àmplia trajectòria dins d’ERC, el partit que ara l’ha nomenat. Va entrar a militar a les joventuts del partit l’any 1999 i el 2006, quan tenia només vint-i-cinc anys, va entrar com a diputada al Congrés. Més endavant, va tornar a ser escollida durant la breu legislatura d’entre abril i novembre de 2019, quan es van haver de repetir les eleccions. En aquests moments és secretària general d’ERC a Girona, i el 14 de febrer va ocupar la cinquena posició de la llista al Parlament. Malgrat que no va resultar escollida -ja que els republicans van obtenir només quatre escons-, l’entrada a Govern de Sergi Sabrià i Anna Caula li va obrir la possibilitat d’entrar al Parlament, a la qual ha renunciat per poder exercir com a delegada a Girona.

Aquest és el segon cop que ERC ostenta la delegació del Govern a Girona. Durant el tripartit, aquest càrrec el va ocupar el republicà Jordi Martinoy.