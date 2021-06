La revetlla de Sant Joan a Girona podrà celebrar-se però caldrà adaptar-la a les restriccions. Així, s’autoritzarà la realització de fogueres, sempre que s’evitin les aglomeracions. De fet, ahir la regidora de Ciutadania i Dinamització del Territori, M. Àngels Cedacers, va detallar que, en aquells barris que es vulgui fer, caldrà separar l’espai de la foguera del lloc on es faci el sopar, que s’haurà de fer en taules de 10 persones i amb distàncies. La foguera haurà de tenir aforament limitat, i els assistents hauran d’estar asseguts al seu davant, de forma estàtica, i amb la mascareta posada.

La festa de Carme-Vista Alegre

Justament el barri de Carme-Vista Alegre ja ha demanat a l’Ajuntament de fer-ne, ja que la seva festa de barri coincideix amb la revetlla. El president de l’Associació de Veïns, Josep M. Fortià, explica que hi ha «ganes de recuperar aquestes activitats socials i espais, i la nit de Sant Joan és especial». «No podem dir que serà una revetlla al 100%, ja que hi faltaran els Diables i el ball», apunta Fortià, però tot i això nota que els veïns «la gent té ganes de tornar a la festa del barri». Sobretot després de no poder celebrar la tradicional arrossada popular, cancel·lada per les restriccions sanitàries. Les festes del barri, els dies 19 i 23 de juny, inclouen campionats de botifarra, petanca, futbol i bitlles catalanes, una exposició del taller de pintura, desfilada de gegants amb la Fal·lera gironina, el sopar de revetlla a càrrec de La Llosa, l’encesa de la foguera i un concert de Fina i Pau Morales.

Per últim, a la ciutat, es permetrà la venda i l’ús de petards amb les mesures de seguretat.